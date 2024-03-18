Полянский: Диалог с Западом о стратстабильности возможен при пересмотре им курса

Стратегическое обсуждение Российской Федерации и Соединенных Штатов с прицелом на заключение новых соглашений по контролю над ракетно-ядерным оружием возможно лишь после существенного пересмотра Вашингтоном и Североатлантическим альянсом собственного антироссийского курса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии