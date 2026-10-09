«Акрон» пропустил 7 мячей от «Ростова» в 2026-м. 1.94 – тольяттинцы пропустят минимум дважды

«Ростов» примет «Акрон» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. Команды дважды встречались в 2026 году – в мае «Ростов» победил со счетом 3:1 в рамках чемпионата, а в августе добился разгромной победы (4:0) в Кубке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым