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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Акрон» пропустил 7 мячей от «Ростова» в 2026-м. 1.94 – тольяттинцы пропустят минимум дважды

«Ростов» примет «Акрон» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. Команды дважды встречались в 2026 году – в мае «Ростов» победил со счетом 3:1 в рамках чемпионата, а в августе добился разгромной победы (4:0) в Кубке.

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