«Акрон» пропустил 7 мячей от «Ростова» в 2026-м. 1.94 – тольяттинцы пропустят минимум дважды

«Ростов» примет «Акрон» в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. Команды дважды встречались в 2026 году – в мае «Ростов» победил со счетом 3:1 в рамках чемпионата, а в августе добился разгромной победы (4:0) в Кубке.