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Царьград

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Матусевич: Гомельская область показала, как строить фермы и растить урожай

Матусевич: Гомельская область показала, как строить фермы и растить урожай

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Матусевич на областном фестивале-ярмарке «Дажынкі-2026» в Калинковичах заявил, что Гомельская область делится с другими регионами Беларуси опытом строительства ферм, ремонта техники и выращивания урожая.

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