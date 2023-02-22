60% респондентов посчитали низким уровень коррумпированности тульских властей

Большинство туляков заявили, что уровень коррумпированности региональных властей – низкий. Такое мнение высказали 60% жителей Тульской области, которые приняли участие в опросе министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений.
Большинство туляков заявили, что уровень коррумпированности региональных властей – низкий. Такое мнение высказали 60% жителей Тульской области, которые приняли участие в опросе министерства по контролю и профилактике коррупционных нарушений.
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