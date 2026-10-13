‼️🇧🇾🇱🇻 Лукашенко обвинил Латвию в инсценировке проникновения вооружённой группы из Беларуси ради денег ЕС ▪️Президент Беларуси отверг сообщения о недавнем проникновении вооружённых людей на латвийскую территорию, заявив, что подобные операции невозможны без его личного согласования.
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