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‼️🇧🇾🇱🇻 Лукашенко обвинил Латвию в инсценировке проникновения вооружённой группы из Беларуси ради денег ЕС ▪️Президент Беларуси отверг сообщения о недавнем проникновении вооружённых людей на латвийскую территорию, заявив, что подобные операции невозможны без его личного согласования.

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