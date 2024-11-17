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Русский Днепропетровск

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Свежие комментарии

ИБД имени Зеленского

Анатолий Урсида 17 ноября 2024 г.   Правильнее было бы назвать статью «ИБД во имя спасения Зеленского», но тогда название статьи получилось бы слишком длинным, а я терпеть не могу длинные заголовки, сам не знаю почему.

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