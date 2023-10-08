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RT Russia

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Россиян предупредили, какие вещи в машине могут вызвать вопросы у ГИБДД

Россиян предупредили, какие вещи в машине могут вызвать вопросы у ГИБДД

В Роскачестве рассказали RT, в чём заключается разница между осмотром и досмотром автомобиля сотрудником ГИБДД, а также какие вещи, находящиеся в багажнике машины, могут вызвать дополнительные вопросы у представителя ведомства.

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