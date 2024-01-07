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Орловское ТТП может успешно отстоять 20 лизинговых автобусов

Орловское ТТП может успешно отстоять 20 лизинговых автобусов

Конец 2023 года ознаменовался началом очень важного для города Орла судебным разбирательством – АО «Межрегиональная лизинговая компания» решила через суд вернуть себе 20 автобусов, отданных в лизинг орловскому ТТП в 2021 году.

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