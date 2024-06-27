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Роб Пелинка: «Джей Джей Редик сразу принялся рисовать схемы заслонов и розыгрышей после тайм-аутов для Далтона Кнехта»

«Когда «Пеликанс» сообщили, что оставляют нам наш выбор на этом драфте, мы провели большую работу с нашими скаутами и ввели Джей Джей Редика в курс дел.

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