Санкт-Петербург отмечает 300-летие перенесения мощей святого князя Александра Невского из Владимира

Он не только небесный покровитель и защитник северо-западных рубежей России, он одна из самых узнаваемых и популярных исторический фигур в нашей стране «Я всех поздравляю с этой великой знаменательный датой – 300-летие принесения мощей в наш святой город, город апостола Петра – Санкт-Петербург.