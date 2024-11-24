«Ростех» импортозаместил один из важных элементов электроники, радиостанци...

«Ростех» импортозаместил один из важных элементов электроники, радиостанций и навигаторовХолдинг «Росэлектроника», являющийся частью госкорпорации «Ростех», создал линейку высокостабильных кварцевых генераторов, которые позволят заменить американские и немецкие аналоги в составе вычислительной техники, радиостанций, навигационных приёмников ГЛОНАСС-GPS.