Полярники ямальской Арктики получили подарки к Новому году

Полярники дальних станций Арктики порадовались новогодним подаркам с Большой земли. Посылки доставляли адресатам по воде, воздуху, на снегоходах и даже на оленях, рассказали в отделении Русского географического общества Ямала.
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