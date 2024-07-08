Кроссовер Nissan Rogue обрел внедорожную версию[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В большинстве стран этот автомобиль известен как Nissan X-Trail, но на рынке Северной Америки он традиционно продается под именем Nissan Rogue.
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