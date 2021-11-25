Всё об оружии

74 212 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolay Stepanov
    Не нужна нам бандеровская Украина.«Профукали свою с...
  • Belitskyi Belitskyi
    А почему не указывать национальность? если преступник казах, азербаджанец или дагестанец, так и напиши. Может просто ...Кадыров: В России...
  • Belitskyi Belitskyi
    А почему не указывать национальность? если преступник казах, азербаджанец или дагестанец, так и напиши. Может просто ...Кадыров: В России...

Жириновский обидно оскорбил очередного коммуниста 

Жириновский обидно оскорбил очередного коммуниста 

  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «чмом» своего коллегу-коммуниста Валерия Рашкина, который недавно брконьерским образом убил лося в лесу под Саратовым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх