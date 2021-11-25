Жириновский обидно оскорбил очередного коммуниста 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «чмом» своего коллегу-коммуниста Валерия Рашкина, который недавно брконьерским образом убил лося в лесу под Саратовым.
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