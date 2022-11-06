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«Адмирал» выиграл 7 из 9 последних матчей, Серебряков отразил 41 бросок «Динамо» из 42. Следующая игра – со СКА

«Адмирал» выиграл 7 из 9 последних матчей, Серебряков отразил 41 бросок «Динамо» из 42. Следующая игра – со СКА

«Адмирал» набрал очки в 9-м матче подряд, обыграв «Динамо» (2:1). Клуб из Владивостока продолжает свою рекордную серию матчей с очками в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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