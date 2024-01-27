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Грешник и эгоцентрик. Знакомьтесь, ваш мозг

Грешник и эгоцентрик. Знакомьтесь, ваш мозг

Картотека памяти «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», — помните эту фразу из главного новогоднего фильма? История, которая рассказана в киноленте — событие яркое и значимое, оно изменило судьбы героев.

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