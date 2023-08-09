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Федор Емельяненко – о возможном бое с Джейком Полом: «Сомневаюсь, что он согласится»

«Он сильно растет как боец. Если вы посмотрите на него в начале его боксерской карьеры, он выступал не так хорошо, но прямо сейчас определенно растет и становится все лучше и лучше.

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