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Стиралка станет как новая, если нажать сразу на две кнопки: режим очищения, о котором мало кто знает

Стиралка станет как новая, если нажать сразу на две кнопки: режим очищения, о котором мало кто знает

Стиралка станет как новая, если нажать сразу на две кнопки: режим очищения, о котором мало кто знает Ольга БезродняяСовременные стиральные машинки-автомат предлагают полезные режимы очистки барабана, которые помогают поддерживать технику в идеальном состоянии, предотвращая появление неприятного запаха и накопление грязи.

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