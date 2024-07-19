Стиралка станет как новая, если нажать сразу на две кнопки: режим очищения, о котором мало кто знает Ольга БезродняяСовременные стиральные машинки-автомат предлагают полезные режимы очистки барабана, которые помогают поддерживать технику в идеальном состоянии, предотвращая появление неприятного запаха и накопление грязи.
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