Дадонов сделал дубль и стал 1-й звездой матча против «Флориды». У него 14+12 в 61 игре

Евгений Дадонов сделал дубль и стал 1-й звездой матча с «Флоридой». Российский нападающий «Вегаса» дважды отличился во втором периоде.

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