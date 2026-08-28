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Подруга Эпштейна стала новой королевой Норвегии

Подруга Эпштейна стала новой королевой Норвегии

Кронпринцесса Метте-Марит, замеченная в дружеской переписке с осужденным за сексуальные преступления бизнесменом Джеффри Эпштейном, объявлена новой королевой Норвегии, следует из официального списка, опубликованного норвежским королевским домом 28 августа, пишет газета Oldenburger Onlinezeitung.

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