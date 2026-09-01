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СМИ: Лариса Долина оформила новую квартиру на дочь, чтобы не стать жертвой "схемы Долиной"

СМИ: Лариса Долина оформила новую квартиру на дочь, чтобы не стать жертвой "схемы Долиной"

После скандала с жильём в Хамовниках Лариса Долина оформила свою новую квартиру на дочь Ангелину Миончинскую, чтобы не стать жертвой "схемы Долиной", сообщает телеграм-канал Shot.

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