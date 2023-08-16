Придумавший аббревиатуру БРИКС западный экономист считает нелепой идею создания организацией единой валюты

Создание единой валюты развивающихся стран БРИКС – межгосударственного объединения, куда помимо России, входят ещё такие страны, как Бразилия, Индия, КНР и ЮАР – идея, которую вряд ли удастся реализовать.
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