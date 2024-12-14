Миллиардер посоветовал «не делать ставки» против Илона Маска

Кремниевая долина США в 2000-е годы недооценивала бизнесмена Илона Маска, она считала его автомобильную компанию Tesla и ракетную компанию SpaceX «суперсумасшедшими», заявил его бизнес-партнер, американский миллиардер Питер Тиль, об этом пишет Business Insider.