Миллиардер посоветовал «не делать ставки» против Илона Маска

Кремниевая долина США в 2000-е годы недооценивала бизнесмена Илона Маска, она считала его автомобильную компанию Tesla и ракетную компанию SpaceX «суперсумасшедшими», заявил его бизнес-партнер, американский миллиардер Питер Тиль, об этом пишет Business Insider.
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