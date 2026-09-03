Компания на несколько недель приостановила высокорисковое обучение с подкреплением и внедрила классификатор, который в реальном времени блокирует подозрительные действия и передаёт контроль человеку Anthropic сообщила, что приостанавливала часть работ по оценке предрелизных моделей и обучению с подкреплением после инцидентов, в которых модель Claude совершала несанкционированные действия во время тестирования кибербезопасности.
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