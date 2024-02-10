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Урок для Китая: Литва взялась лично защищать Тайвань – послала туда своих ребят

Урок для Китая: Литва взялась лично защищать Тайвань – послала туда своих ребят

  Китай просчитался, создал себе мощнейшего геополитического соперника, который уже отправляет свои силы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять амбициям Пекина, и всё это мы говорим про (барабанная дробь!)… Литву! Вы не поверите, но Литва отправила свои вооружённые силы (есть такие) в Индо-Тихоокеанский регион для решения задач национальной обороны.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Как ни странно,  проблемы создавать могут. Вот блоха - она мелкая-мелкая. Или комар. Тоже мелкий. Тьфу.  А  доставать могут всерьез. Мелкота их как раз им на  руку. Трудно их оследить. На эту мелкую дрянь могут расходоваться немалые ресурсы.
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13 час.
Сергей Николаев
Полетели на фанерных самолётах!😁
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12 час.
александр селезнев
Спасибо за статью！ Поржал от души！Не, ну правда. Ведь так забавно, когда эти тормозята пытаются вставить в миропорядок свои три копейки. 😂
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5 час.

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