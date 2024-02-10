Урок для Китая: Литва взялась лично защищать Тайвань – послала туда своих ребят

Китай просчитался, создал себе мощнейшего геополитического соперника, который уже отправляет свои силы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять амбициям Пекина, и всё это мы говорим про (барабанная дробь!)… Литву! Вы не поверите, но Литва отправила свои вооружённые силы (есть такие) в Индо-Тихоокеанский регион для решения задач национальной обороны.