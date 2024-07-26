Камеры начали устанавливать для борьбы с нелегальными свалками в Новосибирске

Камеры слежения уже установили вблизи озера «Спартак», на улицах Загородная и Карпатская. Работа проводилась во взаимодействии с министерствами ЖКХ и энергетики, цифрового развития и связи, а также органами местного самоуправления.
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