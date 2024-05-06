«Во время атаки «Ура!» кричали редко. Чаще молились»

Ветеран-панфиловец Владимир Бурцев рассказал о боевом пути 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Владимир Михайлович Бурцев — последний из ныне здравствующих солдат легендарной Панфиловской дивизии, которая в 1941-м героически сражалась с фашистами на подступах к Москве.