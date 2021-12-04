Стразы на голове, монохром и детские принты: что мы будем носить в 2022 году, по прогнозу стилистов

Конец года всегда наполнен праздничными хлопотами, но у модников есть и еще одна задача. В разгар зимнего сезона самое время начать планировать свой гардероб на весну и лето.
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