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Рамблер

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Дочь Тимати рассказала о «выборочной» строгости своего отца

Дочь Тимати рассказала о «выборочной» строгости своего отца

Дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова рассказала о строгости родителя. В шоу «Кстати» на площадке «VK Видео» она призналась, что артист переживает за дорогие вещи в своем доме.

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