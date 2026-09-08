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Нефтяники перенесли плановые ремонты НПЗ, чтобы насытить рынок топливом

Нефтяники перенесли плановые ремонты НПЗ, чтобы насытить рынок топливом

Вице-премьер России Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на рынке топлива. Как сообщил кабмин РФ по итогам совещания, несколько нефтяных компаний перенесли плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.

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