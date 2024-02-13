Смоленская Газета
ЗдоровьеКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленская Газета

1 подписчик

«Ростелеком» открыл курсы по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков

«Ростелеком» открыл курсы по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков

Ежегодно каждую вторую неделю февраля отмечается Международный день безопасного интернета. В рамках Недели безопасного Рунета, который проходит в России с 6 по 13 февраля, «Ростелеком» напоминает о важности безопасного взаимодействия детей с цифровой средой и запускает бесплатный курс «Цифровое просвещение» на платформе «Ростелеком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх