«Ростелеком» открыл курсы по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков

Ежегодно каждую вторую неделю февраля отмечается Международный день безопасного интернета. В рамках Недели безопасного Рунета, который проходит в России с 6 по 13 февраля, «Ростелеком» напоминает о важности безопасного взаимодействия детей с цифровой средой и запускает бесплатный курс «Цифровое просвещение» на платформе «Ростелеком.