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Синоптик Позднякова: оттепель ожидается в Москве 18 февраля

Синоптик Позднякова: оттепель ожидается в Москве 18 февраля

В воскресенье, 18 февраля, дневная температура воздуха в столице может достичь плюсовых значений. Об этом "Москве 24" рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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