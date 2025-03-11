После тайного совещания представителей Вашингтона с украинскими оппонентами Владимира Зеленского первой сигнал подала Юлия Тимошенко.
"Вот как вы заговорили": Всё изменилось 9 марта. После тайного совещания с США сигнал подала Тимошенко. Русские утирают слёзы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Была Украина, да вся вышла... Я помню благополучную, нормальную Украину (кроме Западной Украины), и мне становится жутко, когда только представлю, что творится сейчас там на улицах городов и поселков, как парней хватают на улицах, скручивают и даже избивают, чтобы отправить воевать...
Ответить
1 д.
Александр Ляшенко
Западенцы, это унтерменши, по русски: ублюдки, с антропометрией и вонью неандертальцев.
Ответить
1 д.
Boris Borisov
untermenschen = недочеловеки Ублю́док (от глагола «ублудити» «блудить — выродок, нечистокровный либо незаконнорожденный потомок чистокровного (породистого) родителя Раньше таких называли бастардами или байстрюками - ребёнок от связи дворянина и простолюдинки. Ублюдок или гибрид - смесь каких-либо разных животных, в простонародье - выродок. Сейчас ублюдком называют человека, являющегося моральным уродом, с низкими помыслами, способного на жестокость, так называемого нелюдя.
Ответить
23 час.
Свежие комментарии