"Вот как вы заговорили": Всё изменилось 9 марта. После тайного совещания с США сигнал подала Тимошенко. Русские утирают слёзы

лл

лина любимцева

Была Украина, да вся вышла... Я помню благополучную, нормальную Украину (кроме Западной Украины), и мне становится жутко, когда только представлю, что творится сейчас там на улицах городов и поселков, как парней хватают на улицах, скручивают и даже избивают, чтобы отправить воевать...