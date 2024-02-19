В Минобороны России заявили о применении Украиной химического оружия США

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские войска неоднократно применяли химическое оружие американского производства в ходе конфликта.
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