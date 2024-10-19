Reuters: Байден, как ожидается, встретится с Лулой да Силвой перед саммитом G20

Глава Соединенных Штатов Джо Байден, как ожидается, проведет встречу с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой перед саммитом «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Рио-де-Жанейро в ноябре.
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