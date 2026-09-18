„Ингосстрах“ выплатил 8,2 млрд рублей продавцам Ozon после логистических инцидентов

Компания «Ингосстрах» завершила первую волну страховых выплат продавцам маркетплейса Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Дагестан) и Энеме (Адыгея).