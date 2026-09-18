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Регионы России

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„Ингосстрах“ выплатил 8,2 млрд рублей продавцам Ozon после логистических инцидентов

„Ингосстрах“ выплатил 8,2 млрд рублей продавцам Ozon после логистических инцидентов

Компания «Ингосстрах» завершила первую волну страховых выплат продавцам маркетплейса Ozon, чьи товары были повреждены или утрачены в результате происшествий на логистических объектах маркетплейса в Чапаевске (Самарская область), Махачкале (Дагестан) и Энеме (Адыгея).

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