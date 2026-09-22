Где предел технологического суверенитета России За границами истории Термин «технологический суверенитет» за последние несколько лет прочно обосновался в лексиконе чиновников, экономистов и промышленников.
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Что говорят враги в Palantir Technologies?."Если вы хотите победить отсталые племена в Африке , вооруженные копьями и луками...Вы легко это сделаете , если вы цивилизованее и вооружены пулеметами...У нас сейчас настолько передовые технологии во всем , что отсталые народы будут вынуждены подчиниться более развитому Западу" Алекс Карп...Действительно , лук не может победить пулемет...Отставание в военных технологиях может привести к утрате суверенитета страны ...
Разумная статья.