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Тайная доктрина

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Где предел технологического суверенитета России

Где предел технологического суверенитета России

Где предел технологического суверенитета России За границами истории Термин «технологический суверенитет» за последние несколько лет прочно обосновался в лексиконе чиновников, экономистов и промышленников.

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Владимир Акуловизменено

Что  говорят  враги  в  Palantir Technologies?."Если  вы  хотите  победить   отсталые  племена  в  Африке  ,  вооруженные  копьями  и  луками...Вы  легко  это  сделаете  ,  если  вы  цивилизованее  и  вооружены  пулеметами...У  нас  сейчас  настолько  передовые  технологии  во  всем  ,  что  отсталые  народы  будут  вынуждены  подчиниться  более  развитому  Западу" Алекс Карп...Действительно  ,  лук  не  может  победить  пулемет...Отставание  в  военных  технологиях  может  привести  к  утрате  суверенитета  страны ...