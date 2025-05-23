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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Фетисов: «Радулов сильно помог «Локомотиву» завоевать Кубок Гагарина. Саша сыграл большую роль в победе»

Нападающий «Локомотива» был признан MVP Кубка Гагарина. Ярославский клуб выиграл трофей, победив «Трактор» в финале (4-1 в серии).

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