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Гринвуд выбирает между «Атлетико» и «Фенербахче». Оба клуба предложили «Марселю» 40+ млн евро, но турки дают вингеру на 2 млн в год больше (ESPN)

Нападающий « Марселя » Мэйсон Гринвуд покинет французский клуб в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

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