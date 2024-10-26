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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс: «Просто проехал два очень хороших круга в третьем сегменте – и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть поул»

Сайнс остался доволен поулом в квалификации к Гран-при Мехико. Пилот «Феррари» подвел итоги сессии, которую сумел выиграть, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонки.

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