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Контрафронт

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Иран: По сообщениям местных СМИ, взрывы были слышны в Бандар-Аббасе, провинция Хормозган, а также в...

Иран: По сообщениям местных СМИ, взрывы были слышны в Бандар-Аббасе, провинция Хормозган, а также в провинциях Чабахар, Систан и Белуджистан, поздно вечером по местному времени, на фоне предполагаемой новой волны авиаударов Соединенных Штатов (США).

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