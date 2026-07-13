Иран: По сообщениям местных СМИ, взрывы были слышны в Бандар-Аббасе, провинция Хормозган, а также в провинциях Чабахар, Систан и Белуджистан, поздно вечером по местному времени, на фоне предполагаемой новой волны авиаударов Соединенных Штатов (США).