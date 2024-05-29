Чемпион России в спринте Крылов: «Болт любил гулять, не всегда соблюдал спортивную дисциплину. Но он может являться примером для подражания»

— А у вас есть кумиры в легкой атлетике? Может быть, это и есть великий Болт, которому принадлежат мировые рекорды на обеих спринтерских дистанциях? И именно после просмотра соревнований с его участием вы, допускаю, пришли в легкую атлетику.