Чемпион России в спринте Крылов: «Болт любил гулять, не всегда соблюдал спортивную дисциплину. Но он может являться примером для подражания»

— А у вас есть кумиры в легкой атлетике? Может быть, это и есть великий Болт, которому принадлежат мировые рекорды на обеих спринтерских дистанциях? И именно после просмотра соревнований с его участием вы, допускаю, пришли в легкую атлетику.
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