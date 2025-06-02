Ротенберга уволили с поста главного тренера СКА

Роман Ротенберг освобожден от должности главного тренера хоккейного клуба СКА. Соответствующее решение Совет директоров клуба принял из-за неудовлетворительных спортивных результатов, сообщает пресс-служба СКА.
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