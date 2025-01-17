Проскурякова заговорила о здоровье Николаева в важный день — боится потерять

Молодая жена композитора трогательно поздравила любимого супруга с днем рождения. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Первый каналИгорь Николаев отмечает 17 января юбилей — ему исполняется 65 лет! Первой с этим большим праздником его поздравила супруга Юлия Проскурякова.