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Проскурякова заговорила о здоровье Николаева в важный день — боится потерять

Проскурякова заговорила о здоровье Николаева в важный день — боится потерять

Молодая жена композитора трогательно поздравила любимого супруга с днем рождения. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Первый каналИгорь Николаев отмечает 17 января юбилей — ему исполняется 65 лет! Первой с этим большим праздником его поздравила супруга Юлия Проскурякова.

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