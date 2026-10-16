Противостояние Тохтамыша и Тамерлана, акт третий: поверженные враги

Монгольские конные лучники, миниатюра из рукописи «Джами ат-таварих» («Собрание летописей») Рашида ад-Дина Боливар не вынесет пятерых Продолжим начатый в статьях «Противостояние Тохтамыша и Тамерлана, акт первый: взгляд из Турана» и «Противостояние Тохтамыша и Тамерлана, акт второй: союзники» разговор о предыстории конфликта двух сильнейших правителей Западной Евразии – уточню: двух сильнейших из трех, принимая во внимание османских султанов, в особенности занявшего трон в 1389 г.
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