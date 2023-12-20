Где сегодня наиболее активно используются чат-боты и какие есть перспективные направления

1. Одно из самых очевидных применений чат-ботов - службы поддержки. Их преимущества в этой области впечатляют: они работают круглосуточно, мгновенно отвечают на запросы и способны обрабатывать большое количество обращений одновременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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