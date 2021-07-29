Росрыболовство отозвало претензию к "дочке" "Норникеля" за разлив дизтоплива в Норильске

Енисейское территориальное управление Росрыболовства отозвало претензию к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) о возмещении вреда водным биоресурсам на сумму 3,6 млрд рублей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на письмо ведомства.
Енисейское территориальное управление Росрыболовства отозвало претензию к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) о возмещении вреда водным биоресурсам на сумму 3,6 млрд рублей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на письмо ведомства.
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