Сибирь.Реалии

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Росрыболовство отозвало претензию к "дочке" "Норникеля" за разлив дизтоплива в Норильске

Росрыболовство отозвало претензию к "дочке" "Норникеля" за разлив дизтоплива в Норильске

Енисейское территориальное управление Росрыболовства отозвало претензию к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) о возмещении вреда водным биоресурсам на сумму 3,6 млрд рублей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на письмо ведомства.

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