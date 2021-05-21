Грант в 30 млн рублей дали Уссурийску. Деньги потратят на благоустройство

Грант в 30 млн рублей дали Уссурийску. Деньги потратят на благоустройство

В Уссурийске прошло совещание с участием губернатора и глав муниципалитетов Приморья, на котором подвели итоги развития городов и районов края в 2020 году.

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