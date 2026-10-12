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До 40 000 часов записи, 1 ТБ в корпусе массой 3 г, который выступает из разъёма на 10 мм. Представлена крошечная флешка SanDisk

До 40 000 часов записи, 1 ТБ в корпусе массой 3 г, который выступает из разъёма на 10 мм. Представлена крошечная флешка SanDisk

Накопитель Sentinel CZ53C подключается через USB-C SanDisk представила серию флеш-накопителей Sentinel CZ53C, разработанных для автомобильных видеорегистраторов и систем наблюдения за машиной на парковке.

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