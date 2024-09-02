Индекс страха и жадности “остановился” на 26-ти пунктах

Два дня подряд популярный индекс Crypto Fear & Greed Index находится на отметке 26 пунктов. Учитывая осцилляторный характер показаний индекса жадности и страха криптоинвесторов, текущий уровень является экстремальным нежеланием инвесторов, покупать BTC.
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